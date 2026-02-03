Serie A il calendario non aiuta Conte | quanti scontri diretti a febbraio

Il Napoli si prepara alla trasferta di Genova di sabato, un appuntamento che può fare la differenza nella corsa allo scudetto. La partita arriva in un momento complicato per la squadra di Conte, che deve affrontare diversi scontri diretti a febbraio. Il calendario non è dalla sua parte e ogni punto diventa fondamentale. La sfida con il Genoa potrebbe decidere molto in questa fase della stagione.

Il Napoli prepara la trasferta di sabato a Genova, che diventa cruciale in vista dei prossimi impegni. Gli azzurri vengono da una vittoria sofferta contro la Fiorentina, ma non possono permettersi errori. Settimana prossima andranno in scena i quarti di finale di Coppa Italia, che vedranno protagonisti i partenopei contro il Como. Subito dopo, due impegni molto delicati in campionato. Dopo il Genoa tre scontri diretti: il Napoli si prepara ad un mese complicato. Il Napoli affronterà la Roma in uno scontro diretto che può dire tanto sul destino delle due squadre. Non sarà un verdetto definitivo, questo è sicuro, ma entrambe potrebbero rivedere i propri obiettivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Cesena ha ottenuto solo sette punti negli scontri diretti e si trova in una fase di calendario favorevole fino al 14 febbraio.

In un contesto di grande equilibrio in Serie A, la vittoria di Conte ha contribuito a mantenere vive le speranze del Napoli e del Milan nella corsa scudetto.

