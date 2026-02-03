La Serie A affronta un aumento di infortuni che preoccupa club e tifosi. I numeri della stagione 20242025 mostrano più infortuni rispetto agli anni scorsi, anche se i costi legati agli infortuni sono diminuiti. La situazione mette sotto pressione il sistema, che sembra scricchiolare sotto il peso di questa emergenza.

La Serie A è alle prese con un’emergenza infortuni sempre più evidente, certificata dai numeri della stagione 20242025, che registrano un’impennata dei casi nonostante una riduzione dei costi complessivi. In Italia, come nel resto d’Europa, il problema non è più episodico ma strutturale, legato a carichi di lavoro, densità del calendario e gestione fisica degli atleti. Il quadro generale emerge dall’ Howden’s 202425 Men’s European Football Injury Index, che fotografa la situazione nei cinque principali campionati europei. Complessivamente sono stati 4.456 gli infortuni registrati tra Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia, in lieve aumento rispetto alla stagione precedente. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Serie A, emergenza infortuni: crescono i casi, calano i costi ma il sistema scricchiola

