Senza patente beccato alla guida di un autobus carico di studenti

Nel corso di una ordinaria attività di controllo sulle strade della valle gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia hanno fermato un autobus che trasportava studenti e hanno scoperto che il conducente straniero, proveniente da un Paese extra-Ue, era privo del Cqc (Carta di circolazione del conducente) obbligatorio per effettuare l'attività di trasporto professionale di persone. Di fatto è come se non avesse la patente adatta per svolgere quel tipo di trasporto. Le successive verifiche degli agenti guidati dal comandante Fabio Vallini hanno verificato come lo stesso conducente risultava essere in Italia per motivi turistici e dunque non avrebbe potuto essere impiegata in attività lavorativa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un giovane di 28 anni della provincia di Napoli è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Benevento per aver guidato senza aver mai conseguito la patente.

Un grave incidente stradale nel nordest della Colombia ha coinvolto un autobus carico di studenti delle scuole superiori, precipitando in un dirupo.

