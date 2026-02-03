Fabrizio Romano rivela che senza il blocco del mercato, il Napoli avrebbe lasciato spazio all’Atletico Madrid per aggiudicarsi Lookman. Durante il programma 4-2-3-1 su Dazn, il giornalista ha spiegato che l’offerta del club spagnolo sarebbe stata vicina a quella dei partenopei, ma il blocco imposto ha impedito di chiudere l’affare.

Fabrizio Romano, intervenuto a Dazn nel corso del programma 4-2-3-1, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Napoli e Lookman. Napoli, il retroscena su Lookman. Spiega Romano: “Il Napoli avrebbe sicuramente pareggiato l’offerta dell’ Atletico Madrid per Lookman che è sempre stato un pallino. Il Napoli in questa sessione non poteva fare operazioni del genere e quindi sono arrivate Giovane con una formula fantasiosa (un titolo definitivo a cifre molto basse con tanti bonus) e Alisson Santon in prestito con diritto di riscatto (3 milioni più 15). Il Napoli ha dovuto inventarsi qualcosa a livello di opportunità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Senza blocco del mercato, il Napoli avrebbe pareggiato l’offerta dell’Atletico Madrid per Lookman (Fabrizio Romano)

Approfondimenti su Napoli Lookman

#Ademola-Lookman- Napoli || Ademola Lookman è stato al centro di discussioni recenti riguardo al Napoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Lookman

Argomenti discussi: Calcio mercato: chiusura senza botti; In una Serie A con investimenti limitati, la Lazio di Lotito è la squadra che ha speso di più. Ma che ha anche incassato di più; Conte ha parlato da leader politico, da condottiero. Senza di lui, il Napoli sarebbe naufragato Nel momento di maggiore difficoltà, Conte va in tv ed esibisce il senso di appartenenza alla società. È un segnale potente lanciato sia all’esterno che all’ambiente N; Parma, un mercato senza strappi: Strefezza per accendere una squadra che fatica.

Conte polemico a DAZN: Il blocco del mercato è assurdo, le rose vanno allargateAl termine del match vinto dal Napoli contro la Fiorentina, Conte ha analizzato la gara disputata dai suoi ragazzi ai microfoni di DAZN. internapoli.it

Sky: ecco la decisione sul blocco al mercato del NapoliIl mercato invernale del Napoli resterà a saldo zero anche dopo la riunione del Consiglio Federale della FIGC, che ... ilnapolionline.com

Il post dell’Atalanta per salutare Ademola Lookman, ceduto all’Atletico Madrid. La Dea non dimentica ciò che le ha dato l’Eroe di Dublino e, nonostante l’estate tormentata e tormentosa lasciata alle spalle, coltiva il valore della gratitudine per un giocatore che a - facebook.com facebook

#AtleticoMadrid, ufficiale il colpo #Lookman: i dettagli dell'affare x.com