Senza alcuna credibilità Violante attacca Askatasuna e chi giustifica le violenze

Il presidente della Camera, Violante, ha criticato duramente il movimento Askatasuna e chi minimizza o giustifica le azioni violente. Durante un dibattito, ha detto che non riconosce più la figura di una borghesia torinese che conosceva. Ha aggiunto che c’è una parte dell’intellettualità locale che, pur non sostenendo le violenze, mostra comprensione verso chi si ribella e mette in discussione gli equilibri. La polemica si accende in un momento di crescente tensione tra chi chiede maggiore fermezza e chi tenta di fare i conti con

"Non è la borghesia torinese che conosco io. Certamente c'è una parte dell'intellettualità di Torino che non definirei giustificatrice, ma quantomeno comprensiva nei confronti di spiriti insurrezionali, di rottura degli equilibri. Mi riferisco al ruolo storico dell'azionismo, ma anche alla cultura salesiano-cattolica, e alla tradizione socialista e comunista. Nella nostra cultura di sinistra c'è un po' questa ispirazione. E dentro ci sono finite scelte meno responsabili. Non si può non capire che se da varie parti d'Europa viene gente chiamata a raccolta da Askatasuna, è chiaro che non vengono per farsi una passeggiata sul Lungo Po". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Senza alcuna credibilità”. Violante attacca Askatasuna e chi giustifica le violenze Approfondimenti su Askatasuna violenza Askatasuna, si scatena la violenza rossa: assalto alla polizia con razzi e petardi. FdI: “Chi giustifica ne è politicamente responsabile” #Askatasuna- Torino || Una manifestazione di Askatasuna si trasforma in una scena di caos e violenza. Askatasuna, le violenze di Torino spostano le curve #Askatasuna- Torino || Le tensioni tra le tifoserie di Askatasuna e altre curve di Torino si fanno più intense. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Askatasuna violenza Ue, Mosca non ha credibilità per mediare su Israele-IranLa Russia non ha alcuna credibilità. I ;;precedenti della Russia dimostrano che l'unica cosa a cui la Russia è interessata è la guerra. La Russia ha violato ripetutamente il diritto internazionale e ... ansa.it Lord Violante sui fatti di Torino: “È in atto una strumentalizzazione per attaccare la magistratura”. Quello che è successo a Torino è molto grave. Soprattutto è grave la strumentalizzazione che sta avvenendo di questa vicenda. Massima solidarietà alle forze del - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.