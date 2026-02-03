Sens di Mascio | l’arte come ribelle contro l’attualità

Lucia Mascino porta domani a Bologna il suo monologo “Il sen(n)o” al Teatro Duse. L’attrice e regista interpreta una psicoterapeuta in crisi, ispirata a una storia vera ma inventata, di una madre che ha fatto sottoporre la figlia di sette anni a un intervento chirurgico per aumentare i seni, su richiesta della bambina. Uno spettacolo che mette in discussione i limiti dell’arte e della società.

Lucia Mascino, l'attrice e regista, presenterà domani al Teatro Duse di Bologna lo spettacolo "Il sen(n)o", un monologo unico in cui interpreta una psicoterapeuta in crisi, ispirato a una storia vera, ma inventata, di una madre che ha fatto sottopondere alla propria bambina di sette anni un intervento chirurgico per ingrandire i seni, secondo quanto desiderato dalla bambina stessa. La scena, che include un albero reclinato che invade tutto lo spazio, simboleggia l'ambiente dell'ambulatorio terapeutico, dove Tessa, la protagonista, si confronta con l'immagine dell'adulto e la pressione dei modelli sociali, soprattutto legati al consumo e alla manipolazione digitale.

