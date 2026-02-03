Semaforo SP13–via Andrea Costa | intervento per migliorare il traffico nuova spira magnetica

Questa mattina, sabato 7 febbraio, la Provincia di Rimini interviene all’incrocio tra la SP13 e via Andrea Costa. Installano una nuova spira magnetica per migliorare il traffico. L’obiettivo è rendere più fluido il flusso di auto in un punto molto trafficato. I lavori sono in programma tutto il giorno e potrebbero causare qualche rallentamento.

La mattina di sabato, 7 febbraio, il semaforo che regola la viabilità all’incrocio tra la SP13 e via Andrea Costa sarà interessato da un intervento della Provincia di Rimini che prevede l’installazione di una ulteriore spira magnetica.Il dispositivo che rileva il passaggio e la sosta dei mezzi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su SP13 via Andrea Costa "Semaforo a chiamata in via Andrea Costa" Il semaforo a chiamata in via Andrea Costa è stato oggetto di discussione dopo l’incidente che ha coinvolto Elena Grue, una donna di 61 anni, vittima di un investimento proprio in quel punto. Ponte sulla Sp13 riaperto al traffico (con un mese di anticipo): operazione da 600mila euro Il ponte sulla Sp13 a Casumaro, chiuso per lavori di ristrutturazione, è stato riaperto al traffico venerdì 19 dicembre, con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su SP13 via Andrea Costa Santarcangelo, sabato 7 febbraio lavori al semaforo di via Andrea CostaLa mattina di sabato 7 febbraio il semaforo che regola la viabilità all’incrocio tra la Sp13 e via Andrea Costa, a Santarcangelo, sarà interessato da un intervento della Provincia di Rimini che ... altarimini.it Semaforo a chiamata in via Andrea CostaEro incinta al quarto mese quando io stessa sono stata investita nello stesso punto. Continua a far parlare l’investimento mortale della 61enne Elena Grue sulla via Andrea Costa a Pianoro (nella ... ilrestodelcarlino.it https://www.romagnasport.com/news/raggisolaris-faenza-andrea-costa-basket-imola-77-78 - facebook.com facebook Piazze Ganganelli e Marini, via Andrea Costa, Silvio Sancisi e Combarbio i punti strategici #SantarcangelodiRomagna #Attualita x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.