La viabilità si blocca in viale Buonarroti a causa di un semaforo in tilt. La strada resta bloccata e i residenti si trovano a dover affrontare disagi e rischi ogni volta che passano da lì. La situazione crea code e mette in difficoltà anche i mezzi di emergenza. Nessuno sa ancora quando il semaforo sarà riparato, e i residenti chiedono interventi immediati per riportare la normalità.

Viabilità in tilt lungo il tratto di arteria urbana nella zona di viale Buonarroti, residenti “ostaggio” di un semaforo guasto. Da quasi due settimane, i residenti delle vie laterali che si affacciano sul tratto urbano della provinciale 20 e della zona di piazzale Polenghi Lombardo vivono una situazione di disagio. A causa del persistente malfunzionamento dell’impianto che regola l’intersezione, diverse famiglie si ritrovano a dover fare i conti con attese lunghe minuti, soprattutto di prima mattina e nelle ore di rientro serali quando il flusso di veicoli da e per Retegno e Fombio è incessante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Semaforo in tilt ed è protesta: "Disagi e rischi"

