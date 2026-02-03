Sei distributori di benzina chiusi a Viterbo per interdittiva antimafia ecco dove sono

Sei distributori di benzina a Viterbo sono stati chiusi questa mattina. La decisione arriva con due ordinanze del settore sviluppo economico del Comune, che ha disposto l’interdizione immediata di sei stazioni di servizio. La misura segue indagini antimafia e rappresenta un intervento diretto delle autorità locali.

Gli indirizzi delle stazioni di servizio a cui il Comune ha revocato l'autorizzazione con due ordinanze del settore Sviluppo economico Disposta la chiusura immediata di sei stazioni di servizio sparse su tutto il territorio comunale di Viterbo con due ordinanze dirigenziali del settore sviluppo economico di palazzo dei Priori. Un provvedimento drastico, arrivato al termine di un'istruttoria complessa che intreccia le maglie della burocrazia locale con provvedimenti antimafia emanati nel nord Italia. Sigilli alle pompe su due impianti sulla statale 675 Umbro laziale (ai chilometri 62,500 e 61,350), in via Vico Squarano, in strada Sammartinese in località Pietrare, oltre agli impianti sulla Tuscanese (chilometro 1850) e in via Luigi Rossi Danielli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Distributori

Nel 2025, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e monopoli hanno effettuato controlli sui distributori di carburante di Viterbo e provincia.

Ultime notizie su Viterbo Distributori

