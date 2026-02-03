Sebastiano Somma tra i carri | Impressionante è vera arte

Sebastiano Somma si ferma a osservare i carri di Cento. L’attore, presente per lo spettacolo ‘Lucio incontra Lucio’, si è preso un’ora per visitare i carri del Carnevale d’Europa. Parla di “impressionante” e di “vera arte” e si mostra entusiasta dell’abilità e della cura con cui sono stati realizzati. Con lui anche l’autore Liberato Santarpino, che ha condiviso l’emozione di scoprire da vicino queste opere colorate e dettagliate.

A Cento per lo spettacolo ‘Lucio incontra Lucio, tra Dalla e Battisti’, l’attore Sebastiano Somma, insieme all’autore Liberato Santarpino, ha voluto prendersi un’ora per andare a scoprire i carri del Cento Carnevale d’Europa. "È stato impressionante – ha detto al termine del giro –. Davanti a questi capolavori e parlando con i carristi ho avvertito tanta arte, tanta voglia di bellezza, tanta voglia di espressione. Perché dietro questa macchina c’è un pensiero, c’è un animo, c’è un racconto di vita. Non soltanto quella loro, ma soprattutto quello che vogliono esprimere gli artisti stessi realizzatori dei carri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

