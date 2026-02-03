Scuolabus modificati scoperti dai vigili | raffica di sanzioni

La Polizia Locale di Napoli ha scoperto diversi scuolabus modificati durante un controllo in corso Malta. Gli agenti del nucleo di Polizia turistica hanno sanzionato i conducenti che avevano alterato i veicoli, trovandoli fuori norma e pericolosi per gli studenti. La verifica continua, e sono in arrivo altre multe per chi viola le regole.

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato un'operazione di controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, svolta dagli agenti del nucleo di Polizia turistica nella zona di corso Malta. Le verifiche hanno consentito di accertare l'esercizio abusivo dell'attività di trasporto da parte di alcuni conducenti e hanno fatto emergere irregolarità che mettono a rischio la sicurezza dei passeggeri, come modifiche strutturali ai veicoli finalizzate ad aumentare la capienza dei posti a sedere. È stato rilevato, inoltre, che alcuni mezzi impiegati nell'attività illecita erano stati alterati per presentare caratteristiche estetiche simili a quelle dei veicoli regolarmente autorizzati.

