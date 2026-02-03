Scuola aperta Ial Fvg nuovo percorso per addetto ai servizi di accoglienza e promozione turistica

Mercoledì 4 gennaio, alla sede di Latisana di Ial Fvg, si tiene la giornata di Scuola Aperta dedicata ai nuovi corsi per diventare addetto ai servizi di accoglienza e promozione turistica. Durante l’evento, studenti e curiosi potranno scoprire strumenti innovativi per realizzare cocktail scenografici che stimolano la vista e l’olfatto, offrendo un’idea concreta di cosa aspettarsi dai percorsi formativi. La giornata si svolge dalle 14 alle 18 e rappresenta un’occasione per capire meglio le opportunità di formazione nel settore

Strumenti innovativi per la realizzazione di cocktail scenografici, capaci di coinvolgere la vista e l'olfatto, saranno tra i protagonisti della giornata di Scuola Aperta in programma mercoledì 4 gennaio dalle 14 alle 18 nella sede di Latisana di Ial Fvg in via Tisanella, aperta a studenti e.

