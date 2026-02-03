A Nuoro è stato trovato un antico scarabeo risalente all’età del Ferro. La scoperta è avvenuta nel cuore del Nuorese, vicino al sito di S’Arcu ‘e is Forros. Si tratta di un reperto che permette di risalire a più di duemila anni fa, offrendo uno sguardo diretto sulla Sardegna antica.

Nel cuore del Nuorese, a pochi chilometri dal noto sito di S’Arcu ‘e is Forros, è stato scoperto un reperto che riporta indietro di oltre duemila anni la storia della Sardegna antica. Durante gli scavi condotti presso l’area antistante il pozzo del villaggio nuragico di Ruinas, a Arzana, gli archeologi hanno rinvenuto uno scarabeo risalente all’età del Ferro, un’epoca che va dal X al VII secolo a.C. Il manufatto, realizzato in steatite e caratterizzato da una complessa lavorazione, è oggi considerato uno dei più significativi ritrovamenti del genere mai emersi in Sardegna. Il reperto, che si trova a circa otto chilometri dal sito di Nurdole, tra Orani e Nuoro, rivela non solo abilità artigianale avanzata, ma anche reti di scambio che collegavano l’isola al Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scoperto a Nuoro un antico scarabeo risalente all’età del Ferro, testimonianza di un passato lontano

Approfondimenti su Nuoro Scoperta

In Svezia, un antico ritrovamento rivela la sepoltura di un cane risalente all’età della pietra.

Uno studio internazionale ha utilizzato tecniche avanzate di analisi del DNA antico per svelare le origini, le relazioni e la vita di una comunità dell’Età del Bronzo in Calabria, offrendo nuove prospettive sulla storia e la composizione genetica di popolazioni antiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nuoro Scoperta

Argomenti discussi: Oliena, la grotta delle meraviglie: la scoperta di uno speleologo di Seui; Gravi irregolarità igienico-sanitarie: food truck chiuso a Decimomannu; Auto di un veterinario incendiata a Jerzu, l'Ordine provinciale: Intimidazioni inaccettabili.

Nuoro, nasconde nell’auto una balestra con sette frecce: scatta la denunciaNascondeva in auto una balestra con tanto di frecce. È quanto hanno scoperto a Nuoro i carabinieri durante alcuni controlli di routine, nel fine settimana, sul territorio. unionesarda.it

Nuoro, visite private in un centro medico: indagata dirigente della AslScoperto un presunto abuso ai danni del sistema sanitario nuorese: una dirigente dell’Asl, pur legata al regime di esclusività, avrebbe esercitato attività privata in violazione dei vincoli ... unionesarda.it

MAXI OPERAZIONE IN SARDEGNA: LO STATO COLPISCE DURO I #Carabinieri del Comando Provinciale di #Nuoro hanno scoperto una delle più grandi piantagioni di #marijuana mai rinvenute in Italia: oltre 40.000 piante e 3,5 tonnellate sequestrate. Un - facebook.com facebook