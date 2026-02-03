Scoperte discariche a cielo aperto | sanzioni e diffide per due condomini

La polizia municipale di Agrigento ha scoperto due discariche a cielo aperto, una in via Degli Svevi e l’altra in via Mazzini. In entrambi i casi, sono state contestate sanzioni e inviate diffide ai condomini responsabili, accusati di aver lasciato i rifiuti in modo errato e di aver creato delle discariche abusive. Gli agenti hanno effettuato controlli dopo aver ricevuto segnalazioni e ora si attendono eventuali interventi di ripulitura.

Dovranno versare anticipatamente 650 euro al Comune per il servizio straordinario di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti non conformi Una in via Degli Svevi, alle spalle del viadotto Morandi, l'altra in via Mazzini. Due le contestazioni mosse, dagli agenti della polizia municipale di Agrigento, ad altrettanti condomini accusati d'aver creato, per "un errato conferimento dei rifiuti", una discarica a cielo aperto. A carico dei due condomini è stata siglata anche una diffida: dovranno versare anticipatamente 650 euro al Comune per il servizio straordinario di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti non conformi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Agrigento Discariche Terra dei Fuochi, sequestrate due discariche a cielo aperto In aumento le discariche a cielo aperto L'aumento delle discariche a cielo aperto rappresenta una crescente sfida ambientale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Agrigento Discariche Argomenti discussi: Zona industriale Modica - Pozzallo: scoperte aree utilizzate come discariche; Discarica a cielo aperto a due passi dallo stadio comunale | FOTO; Abbandono di rifiuti, a San Benigno il 2026 parte con il piede sbagliato; Scoperti rifiuti speciali stoccati in un capannone: l'area sequestrata dai forestali. STAZIONE FRATTAROLO Discarica a cielo aperto all’ingresso della stazione Frattarolo: scattano i controlli degli ispettori ambientaliDiscarica a cielo aperto all’ingresso della stazione Frattarolo: scattano i controlli degli ispettori ambientali ... statoquotidiano.it Scoperta discarica abusiva a ValdottavoBORGO A MOZZANO - C’erano pannolini, vetro, rifiuti organici e molto altro nei sacchi neri scoperti in quella che era diventata una discarica abusiva a ... giornaledibarga.it Zona industriale Modica-Pozzallo: scoperte aree utilizzate come discariche - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.