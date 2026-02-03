Scoperta truffa a Udine finti avvocati inventano incidenti con bambini inesistenti | tre arresti

A Udine, tre giovani sono finiti in manette per aver truffato un’anziana di Buja. Hanno inventato un incidente con bambini inesistenti per convincerla a consegnare dei soldi. La polizia ha scoperto tutto e ha arrestato i sospettati.

È di tre arresti e il recupero della refurtiva il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Udine, dove una truffa aggravata ai danni di un'anziana residente a Buja è stata sventata grazie all'intervento tempestivo degli agenti. I responsabili, tre giovani connazionali provenienti da fuori regione, sono stati fermati in flagranza di reato lo scorso 28 gennaio. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 28 gennaio, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno notato un'autovettura sospetta con a bordo due uomini.

