Scontri a Torino sono tre gli arresti per l' aggressione al poliziotto

Tre persone sono state arrestate a Torino dopo gli scontri che hanno coinvolto alcuni agenti di polizia. Tra i fermati c’è anche Angelo Simionato, 22 anni della provincia di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, Simionato non avrebbe colpito direttamente l’agente, ma avrebbe comunque sostenuto gli aggressori durante l’assalto. La polizia sta continuando le indagini per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

Tra coloro che hanno assalito il poliziotto c’era Angelo Simionato, 22enne della provincia di Grosseto, che non avrebbe colpito l’agente ma avrebbe sostenuto attivamente gli aggressori. È accusato di lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso perché all’agente sono stati sottratti il casco, lo scudo e la maschera antigas. Mentre gli altri due arrestati sono Pietro Desideri, 31 anni, e Matteo Campaner, 35, entrambi torinesi, che devono rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la Digos ha inviato in Procura l’informativa con i nomi dei 24 denunciati a piede libero: molti italiani, ma anche diversi stranieri, hanno tra i 19 e i 48 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

