Scomparsa la madre della conduttrice tv | il sospetto choc della polizia

La madre della conduttrice tv è scomparsa nel nulla. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di capire cosa sia successo. La famiglia vive ore di grande preoccupazione e non ha ancora trovato tracce chiare. La scena si è fatta più pesante con il sospetto che qualcosa di grave possa essere accaduto.

Ci sono notizie che ti si appiccicano addosso e non ti mollano. Un'assenza improvvisa, un silenzio che non torna, una famiglia che passa in un attimo dalla normalità al panico più nero. E quando entrano in gioco le autorità, con parole che gelano, capisci che la storia è molto più grande di un semplice "allontanamento". È l'incubo che in queste ore travolge Savannah Guthrie, volto amatissimo della NBC e conduttrice di Today. Al centro c'è sua madre, Nancy Guthrie, 84 anni: scomparsa dalla sua casa a Catalina Foothills, vicino a Tucson, in Arizona. E la paura, adesso, ha un nome preciso. Il sospetto che fa tremare: "Non si è allontanata di sua volontà".

