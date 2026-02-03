Scomparsa Andrea Gentili arriva la conferma del DNA | sono suoi i resti trovati nel bosco a Calcata

La conferma ufficiale è arrivata: i resti trovati nel bosco di Calcata sono di Andrea Gentili. Dopo settimane di incertezza, il test del DNA ha stabilito che si tratta proprio di lui, scomparso dopo aver mangiato con la famiglia. La scoperta mette fine a un mistero che aveva coinvolto l’intera comunità.

Approfondimenti su Andrea Gentili Cadavere nel bosco di Calcata, difficile identificarlo: potrebbe essere Andrea Gentili, ma serve il test del Dna Scomparsa di Daniela Ruggi, suoi i resti trovati in un rudere: l'esito del Dna La donna scomparsa da settimane è stata trovata morta in un vecchio rudere sull'Appennino modenese. Cosa sappiamo sulla scomparsa di Andrea Gentili a Calcata: l'ultimo pranzo in famiglia e poi nessuna notiziaSono trascorsi dodici giorni dalla scomparsa di Andrea Gentili, l'ottantatreenne disperso nei boschi di Calcata, in provincia di Viterbo. Venerdì 26 settembre scorso Gentili ha partecipato a un pranzo ... Andrea Gentili scomparso a Calcata, ricerche in corsoScomparso un uomo di origini statunitensi a Calcata. Si chiama Andrea Gentili ed è stato avvistato per l'ultima volta intorno alle 13:45 di ieri.

