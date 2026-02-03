Science Lab Doppio evento a febbraio

Questa mattina è stato annunciato il ritorno di Arezzo Science Lab, che quest’anno organizza la sua quarta stagione del festival di divulgazione scientifica. Gli eventi si terranno a febbraio e vedranno coinvolti gli organizzatori Lorenzo e Gabriele Grazi. La manifestazione, come sempre, mira a coinvolgere il pubblico con incontri, dimostrazioni e conferenze sui temi più attuali della scienza.

Torna Arezzo Science Lab con la quarta stagione del Festival di divulgazione scientifica diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. Un progetto dell'Associazione Lab, con la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Arezzo e il Patrocinio del Comune di Arezzo, della Biblioteca, della Fondazione Guido d'Arezzo, della Regione Toscana. Il mese di febbraio prevede un doppio appuntamento. Si parte domenica 8 febbraio alle 17 al Circolo Artistico con Vittorio Gallese, uno dei padri della scoperta dei neuroni specchio, e il suo "il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica", per continuare il 28 sabato alle ore 21 con il popolare astrofisico Amedeo Balbi e la sua conferenza "l'Ultimo Orizzonte, cosa sappiamo dell'Universo".

