Sci Gianluca Bacheca brilla a Ovindoli e conquista un doppio podio nei Master
Lo scorso fine settimana, sulle nevi di Ovindoli, si è disputato il secondo atto del trofeo Mastermind 2. Gianluca Bacheca ha brillato, portando a casa un doppio podio. Il sole splende, ma le temperature sono ancora fredde e il ghiaccio rende difficile la gara. I partecipanti si sono sfidati tra neve e vento, ma Bacheca ha dimostrato di essere in forma, conquistando risultati importanti. La competizione ha attirato molti appassionati, pronti a tifare e supportare gli atleti in questa stagione ancora dura.
Splende il sole, ma le temperature restano invernali sulle nevi di Ovindoli (L'Aquila), dove lo scorso weekend è andato in scena il secondo atto del trofeo Mastermind 2.0. Una manifestazione che ha visto ai nastri di partenza oltre 120 sciatori provenienti da tutta Italia, ma che ha parlato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
