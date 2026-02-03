?Sci Gianluca Bacheca brilla a Ovindoli e conquista un doppio podio nei Master

Lo scorso fine settimana, sulle nevi di Ovindoli, si è disputato il secondo atto del trofeo Mastermind 2. Gianluca Bacheca ha brillato, portando a casa un doppio podio. Il sole splende, ma le temperature sono ancora fredde e il ghiaccio rende difficile la gara. I partecipanti si sono sfidati tra neve e vento, ma Bacheca ha dimostrato di essere in forma, conquistando risultati importanti. La competizione ha attirato molti appassionati, pronti a tifare e supportare gli atleti in questa stagione ancora dura.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.