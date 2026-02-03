Elly Schlein ha annunciato l’avvio di una strategia chiamata “l’egemonia al contrario”. La leader del Partito Democratico vuole “riprendersi Tolkien” e di fatto togliere quel simbolo alla destra. La notizia ha fatto scattare un vero fermento tra i vertici del Nazareno, simile a quando si sparò nella Contea, e ora tutti si chiedono come reagirà la coalizione avversaria.

Elly alla riscossa. Attacca Meloni e annuncia la direzione. I riformisti: “Sia in streaming” Ella, cioè Elly, intende “riprendersi Tolkien” – vuole insomma toglierlo alla destra – e la notizia nei circoli del Nazareno accende un fermento pari a quello che capitò nella Contea quando si sparse voce che Bilbo aveva trovato un anello. Anche i Campi Hobbit, manca poco, si riprende Ella, cioè Elly Schlein, che alla luce di questa sua intemerata fantasy solleva interrogativi di non poco momento. Quando, esattamente, la sinistra italiana avrebbe posseduto Tolkien? E come lo avrebbe smarrito? Se lo sono lasciato in treno, come un ombrello? Lo hanno prestato a qualcuno che poi non lo ha restituito, secondo la deplorevole usanza di chi prende in prestito i libri? Oppure c’è stata una vera e propria cessione, un rogito notarile in cui il Pd, forse per far quadrare i conti di qualche federazione provinciale, ha alienato i diritti sulla Terra di Mezzo in cambio di una fornitura di gazebo per le primarie? Il lettore familiarizzato con i classici meccanismi dell’egemonia culturale ricorderà che il procedimento tradizionale prevedeva alcuni passaggi: si concepiva un’idea, la si articolava in un corpus teorico, la si diffondeva attraverso intellettuali organici, e infine, con calma, le masse venivano a voi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein inaugura "l'egemonia al contrario": vedi qualcosa di qualcun altro e provi a prenderlo pure tu

Approfondimenti su Schlein RiprendersiTolkien

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Schlein RiprendersiTolkien

Schlein inaugura l'egemonia al contrario: vedi qualcosa di qualcun altro e provi a prenderlo pure tuRiprendiamoci Tolkien, dice la segretaria dem. E forse nella storica saga di una compagnia eterogenea e litigiosa, composta da rappresentanti di popoli che si detestano, uniti soltanto dalla necessi ... ilfoglio.it

L’egemonia del «re» Conte e i timori della Schlein annebbiano il campo largoVincente o perdente che sia, una coalizione guidata da Conte sarebbe la negazione di tutto quello in cui hanno creduto tutti gli orfani di sinistra del vecchio Partito popolare L’allarme del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La segretaria del Pd Elly Schlein ha preso parte all'inaugurazione della mostra per i 50 anni di Repubblica, all'ex Mattatoio a Roma: “Tante e tanti di noi sono cresciuti avendo in Repubblica una finestra nel mondo. Una finestra che aveva il coraggio di portare - facebook.com facebook