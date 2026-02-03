Un incidente in moto ha portato dolore a Petosino. Davide Brugnetti, 53 anni, è morto dopo uno scontro all’incrocio tra la strada provinciale e via Fustina a Ponteranica. La moto di Brugnetti si è scontrata con una Suzuki condotta da una donna di 50 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’operaio non c’era più nulla da fare. La comunità si stringe al dolore della famiglia.

LA TRAGEDIA. A Ponteranica all’incrocio della strada provinciale con via Fustina. Brugnetti era operaio di 53 anni di Petosino, si è schiantato con una Suzuki guidata da una 50enne. Uno scontro fortissimo che non gli ha lasciato scampo. È morto poco dopo l’incidente verso le 17, Davide Brugnetti, 53 anni, operaio di Petosino di Sorisole. Troppo gravi le conseguenze dello schianto. Ad assistere allo scontro un camionista di Ponteranica che procedeva appena dietro la Suzuki, con la propria auto: «Il semaforo era verde sulla provinciale - raccontava -. Ho visto che l’auto svoltava verso sinistra, per entrare in via Fustina quando la moto che proveniva in senso contrario l’ha centrata sulla fiancata destra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Schianto in moto, Petosino in lutto per la morte di Davide Brugnetti

Approfondimenti su Petosino Morte

La Procura di Bari sta conducendo le indagini sull’incidente in moto avvenuto a Mungivacca, il 4 gennaio, che ha causato la morte di Andrea Liddi e Davide Capuozzo, rispettivamente di 18 e 17 anni.

Un incidente in moto può cambiare per sempre le vite di chi ne è coinvolto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Petosino Morte

Argomenti discussi: Schianto in moto, Petosino in lutto per la morte di Davide Brugnetti; Davide Brugnetti morto nello schianto a Ponteranica, l'automobilista che ha cercato di salvargli la vita: Ho sentito un botto, come una bomba.

Schianto in moto, Petosino in lutto per la morte di Davide BrugnettiA Ponteranica all’incrocio della strada provinciale con via Fustina. Brugnetti era operaio di 53 anni di Petosino, si è schiantato con una Suzuki guidata da una 50enne. ecodibergamo.it

Schianto in moto, muore uno studente sedicenneUn sedicenne di Marano è morto in seguito a un incidente in scooter a Pozzuoli. Ferito un 17enne che era con lui. Pare si tratti di due studenti che stavano andando all'istituto Pareto di Arco Felice. rainews.it

A Ponteranica all’incrocio della strada provinciale con via Fustina. Brugnetti era operaio di 53 anni di Petosino, si è schiantato con una Suzuki guidata da una 50enne. - facebook.com facebook