Sbandieratori Del Barna al vertice Un’altra stagione ricca di impegni

Il consiglio direttivo del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro ha riconfermato Giuseppe Del Barna alla guida. La squadra si prepara a un’altra stagione piena di impegni e manifestazioni, con il leader che continua a guidare il gruppo con entusiasmo e determinazione.

SANSEPOLCRO Rinnovato il consiglio direttivo del Gruppo Sbandieratori Sansepolcro-Città di Piero della Francesca, che ha confermato per l’ennesima volta Giuseppe Del Barna alla presidenza del sodalizio. "Ma sarà il mio ultimo mandato", rimarca subito, così come aveva fatto nell’intervento al microfono durante la tradizionale cena di fine anno. Storica "anima" degli sbandieratori, il popolare Beppe era già stato direttore tecnico dal 1973 al 1998, anno nel quale ha assunto la presidenza, che quindi ricopre ininterrottamente da 26 anni. Gianmarco Franceschini e Riccardo Marconcini sono i suoi vice, mentre Rossano Gori svolge il ruolo di direttore tecnico in uno staff che si avvale di Matteo Bianconi e ancora di Gianmarco Franceschini; a Mario Mambelli ancora le mansioni di cassiere e ad Andrea Gori quelle di segretario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

