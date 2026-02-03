Sassuolo Dopo Nzola si chiude con un tris

Nel match di Sassuolo, la squadra conquista una vittoria convincente con un tris. Dopo aver aperto le marcature, Nzola e compagni gestiscono il risultato e portano a casa i tre punti. I giocatori sono apparsi determinati e hanno seguito le indicazioni dell’allenatore, chiudendo la partita in modo positivo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Abbiamo fatto le cose che andavano fatte. Investendo anche in prospettiva". È stata una lunga giornata, quella con cui il Sassuolo ha chiuso il mercato di gennaio, ma a conti fatti tutte le tessere del mosaico sono andate al loro posto, anche perché la dirigenza neroverde ne aveva già sistemate alcune per tempo (le cessioni di Cheddira al Lecce e Paz alla Reggiana, l’arrivo di Nzola dalla Fiorentina) e ieri ha ‘mosso’ quanto ci si aspettava, dando corso a trattative già avviate sia in entrata che in uscita concretizzatesi proprio ieri, gran parte delle quali ben prima che le 20 chiudessero quella finestra invernale che consegna a Fabio Grosso la rosa con cui i neroverdi cercheranno, da qui a maggio, la migliore chiusura di stagione possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

