sassuolo dopo nzola si chiude con un tris

Nel match di Sassuolo, la squadra conquista una vittoria convincente con un tris. Dopo aver aperto le marcature, Nzola e compagni gestiscono il risultato e portano a casa i tre punti. I giocatori sono apparsi determinati e hanno seguito le indicazioni dell’allenatore, chiudendo la partita in modo positivo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Abbiamo fatto le cose che andavano fatte. Investendo anche in prospettiva". È stata una lunga giornata, quella con cui il Sassuolo ha chiuso il mercato di gennaio, ma a conti fatti tutte le tessere del mosaico sono andate al loro posto, anche perché la dirigenza neroverde ne aveva già sistemate alcune per tempo (le cessioni di Cheddira al Lecce e Paz alla Reggiana, l'arrivo di Nzola dalla Fiorentina) e ieri ha 'mosso' quanto ci si aspettava, dando corso a trattative già avviate sia in entrata che in uscita concretizzatesi proprio ieri, gran parte delle quali ben prima che le 20 chiudessero quella finestra invernale che consegna a Fabio Grosso la rosa con cui i neroverdi cercheranno, da qui a maggio, la migliore chiusura di stagione possibile.

Il calciomercato del Sassuolo si avvicina alla chiusura per l’arrivo di Nzola.

Sassuolo Dopo Nzola si chiude con un trisI neroverdi annunciano Pedro Felipe e dal Marsiglia il laterale Ulisses Garcia e Bakola, riscattato Koné. Salutano in cinque, anche Pierini (Samp) ... sport.quotidiano.net

Sassuolo, è ufficiale l’arrivo di Nzola: il comunicato del clubOra è ufficiale: Mbala Nzola è un nuovo giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe '96 è reduce da un'esperienza in prestito tutt'altro che esaltante con ... europacalcio.it

Dopo il pesante stop interno contro il Sassuolo, il Pisa ha deciso di sollevare Alberto Gilardino dall’incarico. Il confronto con la dirigenza, avvenuto subito dopo la gara, ha portato alla scelta dell’esonero. Per la successione, il nome in cima alla lista è quello di - facebook.com facebook

Terremoto al #Pisa: esonerato Alberto #Gilardino dopo il ko interno col Sassuolo. Club amareggiato ma deciso a cambiare per salvare la stagione. In pole position Marco #Giampaolo per la panchina nerazzurra: si cerca la svolta tattica immediata. #S x.com