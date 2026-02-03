Saronno una messa per ricordare il Carabiniere Giorgio Illuminoso

Questa sera a Saronno si svolge una messa per ricordare il Brigadiere dei Carabinieri Giorgio Illuminoso, morto esattamente 14 anni fa, il 5 febbraio 2009. L’appuntamento è alle 17.30, nella chiesa del paese, dove amici, parenti e colleghi si riuniscono per onorare la sua memoria. È un momento di ricordo semplice e diretto, senza cerimonie troppo formali, per mantenere vivo il suo ricordo tra chi lo ha conosciuto e rispettato.

saronno una messa per ricordare il carabiniere giorgio illuminoso

