Saronno una messa per ricordare il Carabiniere Giorgio Illuminoso

Questa sera a Saronno si svolge una messa per ricordare il Brigadiere dei Carabinieri Giorgio Illuminoso, morto esattamente 14 anni fa, il 5 febbraio 2009. L’appuntamento è alle 17.30, nella chiesa del paese, dove amici, parenti e colleghi si riuniscono per onorare la sua memoria. È un momento di ricordo semplice e diretto, senza cerimonie troppo formali, per mantenere vivo il suo ricordo tra chi lo ha conosciuto e rispettato.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. È stato denunciato a piede libero un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio italiano,. Fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa a Milano, sono almeno 12. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, una messa per ricordare il Carabiniere Giorgio Illuminoso Approfondimenti su Giorgio Illuminoso Gerenzano – Saronno e Gerenzano ricordano il sacrificio del Brigadiere Giorgio Illuminoso – – Vares Una messa per ricordare Gabriele, Paolo e Lorenzo Una cerimonia commemorativa è stata organizzata per ricordare Gabriele, Paolo e Lorenzo, tre persone amate e scomparse. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorgio Illuminoso Argomenti discussi: ?? Addio a don Massimo Frigerio, 18 anni al servizio di Valmadrera: Ha lasciato un segno indelebile; Saronno e Gerenzano ricordano il sacrificio del Brigadiere Giorgio Illuminoso; Valmadrera: si è spento don Massimo Frigerio, parroco tra il 1996 e il 2014; Liceo V. Sereni di Luino, 1,2 milioni di euro per la riqualificazione della palestra. Saronno, una messa per ricordare il Carabiniere Giorgio IlluminosoUn giorno di memoria: il 5 febbraio, alle ore 17.30, si ricorderà Giorgio Illuminoso, Brigadiere dei Carabinieri morto 5 febbraio 2009. La cerimonia si ... ilnotiziario.net Il segretario di stato del Vaticano Pietro Parolin arriva in BrianzaTra i candidati alla successione di Papa Francesco, verrà in provincia per una messa in ricordo di Luca Attanasio ... monzatoday.it Carabiniere forestale trovato morto in caserma nel Foggiano, indagini in corso Un carabiniere forestale di 25 anni, Giorgio Fermo, originario di Formia, è stato trovato senza vita all’interno della caserma di Bagno di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. A fa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.