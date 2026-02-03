Saronno una messa per ricordare il Carabiniere Giorgio Illuminoso

Questa sera a Saronno si terrà una messa per ricordare il Brigadiere dei Carabinieri Giorgio Illuminoso, morto 14 anni fa. L’appuntamento è alle 17.30 e si svolgerà nella chiesa locale, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per onorare la sua memoria.

Gerenzano – Saronno e Gerenzano ricordano il sacrificio del Brigadiere Giorgio Illuminoso – – Vares

Saronno, una messa per ricordare il Carabiniere Giorgio IlluminosoUn giorno di memoria: il 5 febbraio, alle ore 17.30, si ricorderà Giorgio Illuminoso, Brigadiere dei Carabinieri morto 5 febbraio 2009. La cerimonia si ... ilnotiziario.net Saronno: giovedì 5 febbraio una messa in memoria del brigadiere Giorgio IlluminosoSARONNO – Giovedì 5 febbraio, alle 17.30, si terrà una messa in memoria di Giorgio Illuminoso, brigadiere dei carabinieri morto il 5 febbraio 2009. La ... ilsaronno.it Carabiniere forestale trovato morto in caserma nel Foggiano, indagini in corso Un carabiniere forestale di 25 anni, Giorgio Fermo, originario di Formia, è stato trovato senza vita all'interno della caserma di Bagno di Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

