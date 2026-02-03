saronno ricorda il ricercatore giulio regeni assassinato in egitto a 10 anni di distanza dalla sua morte

Mercoledì a Saronno si ricorda Giulio Regeni. Alle 17,45 al Cinema Prealpi, verrà proiettato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” di Simone Manetti. È un’occasione per ricordare il ricercatore scomparso in Egitto 10 anni fa.

Mercoledì 4 febbraio alle 17,45, il Cinema Prealpi di Saronno ospiterà la proiezione del documentario *“Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”*, realizzato da Simone Manetti. L’evento, organizzato dalla Rete 4 Passi di Pace, mira a ricordare il ricercatore italiano Giulio Regeni, scomparso nel 2016 a Cairo dopo essere stato sequestrato e torturato da agenti della sicurezza egiziana. La proiezione si svolge nella piazza della Città, a Saronno, in occasione del decennario dalla sua morte. Il film ricostruisce l’indagine e le testimonianze che hanno portato alla verità del caso. Giulio Regeni, studioso di storia dell’arte, era in Egitto per partecipare a una ricerca accademica quando fu arrestato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono trascorsi dieci anni dal rapimento e dall’omicidio di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016 al Cairo.

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, la famiglia continua a chiedere giustizia.

