Sarnoucciso a coltellate | c' è un fermo

Questa mattina a Sarno, un panettiere di 61 anni è stato trovato senza vita nel suo negozio, colpito a coltellate. La polizia è arrivata sul posto poco dopo aver ricevuto l’allarme e ha trovato il corpo dell’uomo riverso a terra. Al momento, gli investigatori hanno fermato una persona sospettata di aver commesso il delitto.

12.01 Nel Salernitano un panettiere 61enne è stato ucciso nel suo negozio a coltellate. Scattato l'allarme la polizia, giunta sul posto,ha trovato il cadavere dell'uomo. Un'ipotesi è che il presunto aggressore, un 33enne, abbia citofonato alla vittima, e una volta aperta la porta, sia entrato accoltellando il commerciante, per motivi ancora da chiarire. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato fermato in stato confusionale e non ha opposto resistenza all'arresto. In corso le indagini.

