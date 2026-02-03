Sarno uomo accoltellato a morte nella sua salumeria | arrestato un 33enne

Un uomo è stato accoltellato a morte nella sua salumeria a Sarno. L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte. Le forze dell’ordine hanno fermato un 33enne sospettato di aver commesso il gesto. La città sta vivendo momenti di grande shock, mentre gli inquirenti stanno ancora seguendo tutte le piste possibili.

L'aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, fermato il sospettato. Forte il dolore della città, mentre le indagini non escludono nessuna pista Nella notte scorsa una tragedia ha scosso la città di Sarno, lasciando l'intera comunità sotto shock. Un uomo di 60 anni è stato brutalmente ucciso all'interno di una salumeria nella zona Cappella Vecchia della cittadina in provincia di Salerno. Il presunto assassino è stato poi arrestato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. Il sospettato sarebbe un 33enne, secondo quanto riportato da Il Corriere Salerno, che avrebbe fatto irruzione nel negozio intorno alla mezzanotte armato di coltello.

