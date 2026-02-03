Nella notte di Sarno, Gaetano Russo, un commerciante di 60 anni, è stato ucciso nel suo panificio davanti agli occhi della figlia. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una lite finita male con un tossicodipendente, che avrebbe aggredito Russo durante un diverbio. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli e individuare eventuali responsabili.

Si fanno più chiari i contorni dell'omicidio di Gaetano Russo, il commerciante 60enne ucciso nella notte a Sarno, all'interno del suo panificio. Non si tratterebbe di una rapina, come ipotizzato in un primo momento, ma di una lite finita male. L'aggressore, un 35enne del posto, affetto da problemi di tossicodipendenza, conosceva la vittima e sarebbe entrato dopo aver citofonato al negozio. Una volta all'interno, mentre il negoziante era impegnato a lavorare al forno, non avrebbe chiesto dei soldi oppure un panino, così come aveva fatto in altre circostanze. Tra i due sarebbe nata una discussione accesa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sarno, commerciante ucciso sotto gli occhi della figlia da tossicodipendente: ipotesi lite finita male

