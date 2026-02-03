Due persone si incontrano e si innamorano, ma il loro rapporto si conclude in breve tempo. Dopo due giorni di emozioni intense, decidono di lasciarsi, consapevoli che tra loro ci sono differenze insormontabili. Una storia breve, ma che lascia il segno.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Alice, 42 anni. “Sono in crisi. Sono stata appena licenziata dallo studio per cui lavoro. È la mia prima esperienza professionale, ci ho investito troppo. Ho avuto un’infanzia difficile e sono alla ricerca di una famiglia. I miei colleghi un po’ lo erano diventati e ora ho l’impressione di aver perso tutto. Sono triste, infelice, e reagisco a questo licenziamento anche dal punto di vista fisico: dimagrisco e perdo i capelli. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Saremo solo amici perché non veniamo dallo stesso pianeta”

