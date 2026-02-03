Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

La scuola ha deciso di allontanare alcuni studenti dalle lezioni, secondo le sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 2025. Sono state predisposte strutture apposite per accogliere chi viene colpito da questa misura disciplinare. Le decisioni sono state comunicate agli studenti e alle loro famiglie, mentre le istituzioni stanno organizzando le modalità di accoglienza e supporto.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

