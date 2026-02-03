Sant’Elia Fiumerapido arrestato 47enne per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido hanno arrestato un uomo di 47 anni. Era stato condannato per maltrattamenti in famiglia e doveva scontare una pena detentiva. L’arresto è avvenuto lo scorso 31 gennaio, quando i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cassino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora nel carcere di riferimento.

Eseguito dai Carabinieri un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino: l'uomo deve scontare una condanna per fatti del 2022 L'uomo dovrà espiare una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2022 ai danni della ex convivente. Al termine delle formalità di legge, il 47enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l'esecuzione della pena detentiva. I Carabinieri ribadiscono il loro impegno quotidiano nel monitoraggio e nella prevenzione dei reati rientranti nel "codice rosso", a tutela delle vittime e della sicurezza dell'intera comunità.

