Sanremo 2026 verso una tregua televisiva storica tra Rai e Mediaset

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina con meno tensioni tra Rai e Mediaset. Dopo anni di lotte per gli ascolti, questa volta sembra che le due reti siano pronte a collaborare. L’obiettivo è offrire un evento più tranquillo e meno competitivo, lontano dalle polemiche di passato. Se le trattative vanno a buon fine, sarà una svolta importante per la più famosa kermesse italiana.

Un Festival di Sanremo 2026 lontano dalle guerre degli ascolti Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a tornare sul palco dell'Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in un clima sorprendentemente sereno. Le tradizionali battaglie televisive, che per anni hanno segnato la kermesse, sembrano attenuarsi. Fonti televisive confermano: Rai e Mediaset hanno scelto di abbassare la tensione, lasciando spazio a una tregua concreta e simbolica. Durante la settimana del Festival, Mediaset non schiererà programmi in diretta concorrenza. C'è Posta Per Te non andrà in onda.

