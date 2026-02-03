Sanità digitale il 40% degli italiani prenota di notte e nel weekend

Molti italiani preferiscono prenotare le visite mediche di notte o nel weekend. Un dato che mostra come il digitale abbia rivoluzionato anche le abitudini nel settore sanitario. Sempre più persone usano app e portali online per organizzare le proprie visite, evitando le code e scegliendo orari più comodi. Alla fine, si tratta di un cambiamento che rende più semplice e flessibile l’accesso alle cure.

Il digitale ha cambiato le nostre abitudini in ogni aspetto della vita e la salute non fa certo eccezione. Secondo i dati dell'Osservatorio CupSolidale su oltre 1,2 milioni di prenotazioni effettuate nel 2025, il 40% delle visite mediche viene ormai prenotato fuori orario, quando i Cup tradizionali e le segreterie sono chiusi. Gli italiano ricorrono quindi sempre più al digitale per aggirare i limiti di orario. Prenotazioni a tutte le ore. Il 24% delle prenotazioni è avvenuto di sera o di notte, tra le 19 e le 8 del mattino, e il 15% durante il weekend. La richiesta è dominata dall' urgenza: un paziente su due fissa un appuntamento per effettuarlo entro 5 giorni.

