San Vincenzo lotta all' evasione fiscale | recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025

Il Comune di San Vincenzo ha fatto i conti con l’evasione fiscale nel 2025 e ha recuperato più di 1,7 milioni di euro tra Imu e Tari non pagati. È un risultato che dimostra come l’amministrazione abbia intensificato i controlli e le verifiche per recuperare soldi che sarebbero dovuti entrare nelle casse comunali. La lotta contro chi evade sembra dare i suoi frutti, anche se restano ancora molte verifiche da fare.

Lotta dura contro gli evasori fiscali. Il Comune di San Vincenzo nel corso del 2025 ha recuperato oltre 1,7 milioni di euro di Imu e Tari non pagati. Un trend "virtuoso", come definiscono dall'ente, che arriva a seguito dei buoni risultati registrati anche nel 2023 e nel 2024, quando il dato del.

