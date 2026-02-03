Questa sera al Boogie Club di Roma le Nuove Tribù Zulu salgono sul palco per presentare il loro nuovo brano

Cosa: Concerto live delle Nuove Tribù Zulu per la presentazione del brano C’è solo amore. Dove e Quando: Boogie Club, Via Gaetano Astolfi 63-65 (Roma); sabato 14 febbraio dalle ore 21:30. Perché: Un evento che unisce l’energia dell’etno-rock alla celebrazione dei 25 anni di carriera della band, tra impegno civile e ritmi solari. Roma si prepara a vivere una notte di San Valentino distante dai classici cliché romantici, scegliendo la strada dell’energia multietnica e del messaggio sociale. Il palcoscenico del Boogie Club, storico presidio della musica dal vivo nella Capitale, ospiterà infatti le Nuove Tribù Zulu. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - San Valentino con le Nuove Tribù Zulu al Boogie Club

Approfondimenti su Nuove Tribu Zulu

Le Nuove Tribù Zulu portano sul palco del Boogie Club di Roma il loro nuovo singolo “C’è solo amore”, recentemente accompagnato dal videoclip girato sui tetti del centro storico.

Le nuove Air Force 1 di San Valentino 2026 offrono un design semplice e raffinato, pensato per chi cerca un regalo versatile e di buon gusto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nuove Tribu Zulu

Argomenti discussi: Lungolago d’Amore: San Valentino a Sirmione; Le 55 cose davvero romantiche da fare a San Valentino e non banali; Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale – Diocesi di Terni; San Valentino, da Verona a Tupai: 15 mete per una vacanza romantica.

San Valentino con le amiche, le idee di look (e il mood giusto) da copiareNon solo coppie: San Valentino è la festa dell'amore in tutte le sue forme, compreso quello per le amiche. Di conseguenza, non bisogna necessariamente essere fidanzate per festeggiare il 14 febbraio: ... cosmopolitan.com

Terni, 17 concerti per 13 location e 90 artisti: ecco il programma della rassegna diffusa San Valentino Jazz. Le novitàA Terni torna San Valentino jazz, il festival ideato da Fabrizio Zampetti con la direzione artistica di Alessandro Bravo e prodotto da Confartigianato imprese Terni, nel periodo dei festeggiamenti ded ... corrieredellumbria.it

Buongiorno a tutti oggi biscotti alla vaniglia e cacao per San Valentino Cosa ne dite, sono carini dai... - facebook.com facebook