San Sisto sempre più quartiere universitario | primo passo del Comune per istituire una moderna aula studi

Il Comune di Perugia ha avviato i lavori per trasformare San Sisto in un quartiere più vicino agli studenti. Nei prossimi mesi, si cercherà di creare una nuova aula studio, pensata per offrire un punto di riferimento agli universitari che frequentano l’area. L’obiettivo è arrivare al 2026 con uno spazio moderno e funzionale, in un quartiere che ormai si sta configurando come il nuovo centro universitario della città. Nei prossimi mesi, si attende l’approvazione dei progetti e l’avvio dei lavori.

Il 2026 potrebbe essere l'anno buono per istituire a San Sisto - diventato "territorio" universitario dopo il trasferimento delle facoltà mediche e di molti uffici dell'Unipg nell'area dell'Ospedale - un'aula studio per gli studenti dell'Università degli Studi, offrendo così un servizio ulteriore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su San Sisto Università La metropolitana a Monza è sempre più vicina: l'ultimo passo del Comune di Milano Il progetto della metropolitana lilla che collegherà Monza a Milano avanza verso la sua realizzazione. Disagio economico e ricchezza, una forbice sempre più larga: le mappe di Genova, quartiere per quartiere Il divario tra disagio economico e ricchezza si amplia sempre di più a Genova. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Sisto Università Argomenti discussi: Là dove il cioccolato non finisce mai; Il Signore ha chiamato a sè don Andrea Papa; Nestlè partner ufficiale della Formula1: la KitKat F1 Car ispirata alle auto da corsa verrà prodotta a San Sisto; I commercianti di San Sisto al Comune: Esasperati dalle promesse non mantenute. Cantieri a San Sisto, i commercianti all’attacco: «Basta disagi, servono tempi rapidi e certi»Sono in tutto 22 i negozi di San Sisto che, martedì, hanno firmato un comunicato di protesta contro il Comune di Perugia per i disagi legati ai cantieri che, tra nuovo collettore fognario e prima line ... umbria24.it Perugia, piano da 50mila euro per l'illuminazione a San SistoPiù illuminazione per tre zone di San Sisto. Le risorse arrivano dalla recente variazione di bilancio del Comune di Perugia, che ha stanziato per il progetto 50.000 euro. Gli interventi, è stato ... ilmessaggero.it Consiglio comunale è scontro sui lavori a san sisto dopo la lettera dei commercianti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.