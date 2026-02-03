San Lorenzo in Lucina affresco con volto della Meloni | presto la modifica

A San Lorenzo in Lucina i lavori sull’affresco con il volto di Meloni sono pronti a cambiare. Dopo le polemiche delle ultime settimane, i responsabili della parrocchia hanno iniziato a negoziare con la Chiesa di Roma. I vertici si sono incontrati più volte con monsignor Micheletti per trovare una soluzione che accontenti tutti. La modifica dell’affresco sembra ormai imminente, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sui tempi.

A seguito delle recenti polemiche, si sono intensificati i contatti tra i vertici della Chiesa capitolina e monsignor Micheletti, responsabile della parrocchia. Valentinetti ironizza Nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, il dibattito tra chi è favorevole e chi contrario alla controversia che coinvolge il dipinto dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni non si placa. Pur senza la folla gestita dal servizio d'ordine improvvisato della domenica, la basilica continua ad accogliere persone davanti all'opera, intenti a scattare foto o postare sui social. Non mancano i più intraprendenti che cercano l'inquadratura perfetta per un selfie con il cherubino sullo sfondo, sebbene presto l'angelo verrà modificato per ripristinare il suo aspetto originale, che, secondo le dichiarazioni parziali dell'autore Bruno Valentinetti, non rappresentava il volto dell'attuale premier.

