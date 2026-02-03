San Lorenzo cosparge un senzatetto di alcol e gli dà fuoco | arrestato l'uomo è gravissimo

Un giovane di 20 anni ha preso di mira un senzatetto a San Lorenzo e gli ha versato dell’alcol, poi gli ha dato fuoco. I carabinieri sono intervenuti subito e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo si trova in condizioni gravissime in ospedale.

I carabinieri hanno arrestato un 20enne per tentato omicidio. Ha versato dell'alcol su un senzatetto dandogli fuoco a San Lorenzo. L'uomo è gravissimo.

