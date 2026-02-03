San Leonardo guida l' auto con una patente falsa | conducente sanzionata

Durante un normale controllo in zona San Leonardo, la Polizia Locale di Parma ha fermato un’auto con a bordo una donna. Quando le hanno chiesto i documenti, lei ha mostrato una patente falsa. La conducente è stata subito sanzionata e la macchina è stata sequestrata.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio in zona San Leonardo, gli agenti del Reparto Pronto Intervento della Polizia Locale di Parma hanno recentemente fermato un veicolo con a bordo una donna, a cui è stato richiesto di esibire i documenti. La conducente ha mostrato un permesso internazionale di guida, ma non una patente italiana, requisito indispensabile per la validità legale della licenza internazionale. A seguito degli accertamenti, la donna è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per l'esibizione di un documento falso, in applicazione delle norme del Codice Penale, mentre il permesso internazionale è stato sottoposto a sequestro.

