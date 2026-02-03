Sammarco Verona ora è ufficiale | è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti!

3 feb 2026

Dopo l’esonero di Zanetti, il Verona ha annunciato ufficialmente che Paolo Sammarco sarà l’allenatore ad interim. La società ha confermato l’incarico e il nuovo tecnico si prepara a guidare la squadra nelle prossime partite.

