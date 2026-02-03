Sammarco Verona ora è ufficiale | è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti!

Dopo l’esonero di Zanetti, il Verona ha annunciato ufficialmente che Paolo Sammarco sarà l’allenatore ad interim. La società ha confermato l’incarico e il nuovo tecnico si prepara a guidare la squadra nelle prossime partite.

Mateta, dopo l’affare sfumato al Milan si opera? La decisione presa di comune accordo col Crystal Palace Zaragoza Roma, svelate le cifre dell’eventuale riscatto: occhio alla clausola! Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagli Icardi Juventus, spunta un clamoroso retroscena del giocatore: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così mi confermate» Romagnoli Lazio, la telenovela continua! Il club smentisce l’agente del difensore: ecco cosa sta succedendo Hiljemark Pisa, adesso è ufficiale: lo svedese è il nuovo allenatore dei toscani! Il comunicato Lecce, Corvia il mercato: «Siamo un laboratorio di idee, se dobbiamo sentirci dire dai tifosi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sammarco Verona, ora è ufficiale: è l’allenatore ad interim per il dopo Zanetti! Approfondimenti su Sammarco Verona Ufficiale, l’Hellas Verona esonera Zanetti: panchina affidata all’ex Milan Sammarco L’Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore. Hellas Verona, esonerato Paolo Zanetti: panchina affidata a Sammarco Questa mattina l’Hellas Verona ha annunciato l’esonero di Paolo Zanetti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sammarco Verona Argomenti discussi: Ufficiale, il Verona esonera Zanetti. Ipotesi D'Aversa, ma per adesso squadra a Sammarco; Verona: Zanetti esonerato. Squadra affidata al tecnico della Primavera; Sammarco: Felicissimo per i ragazzi, abbiamo fatto la partita che volevamo / VIDEO; Il comasco Paolo Sammarco nuovo allenatore del Verona. Il comasco Paolo Sammarco nuovo allenatore del VeronaUn nuovo allenatore comasco in serie A. Dopo Paolo Vanoli, mister della Fiorentina originario dell'Olgiatese - anche se è nato ... espansionetv.it Verona, ufficiale: Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim, il comunicatoNon sarà solo per un allenamento la permanenza di Sammarco sulla panchina gialloblù. Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica. m.tuttomercatoweb.com . @HellasVeronaFC, Paolo Sammarco nominato allenatore ad interim: è ufficiale x.com Verona, contro il Pisa tocca a Sammarco Il futuro della panchina rimane un rebus: gli altri nomi sullo sfondo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.