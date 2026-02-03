Samb il mercato si chiude senza sorprese

La Samb chiude il mercato senza colpi di scena. Alla fine, niente sorprese né acquisti last minute. Gli ultimi giorni sono passati senza novità, lasciando i tifosi in attesa di qualcosa che non è arrivato. Solo gli arrivi di Piccoli e Stoppa hanno completato il roster, ma nessun grande colpo di scena. La società ha preferito la calma e la stabilità, senza rischiare operazioni azzardate. Ora si aspetta la prossima stagione con la squadra così com’è.

Chi si aspettava il classico colpo di fine mercato da parte della Samb è rimasto deluso. Non solo perché il mercato in entrata è terminato da tempo con gli arrivi di Piccoli, Stoppa (nella foto). Parigini, Lonardo e Lepri, ma anche perchè l'unica società di C che non era presente a Milano nel giorno di chiusura del calciomercato era quella rossoblù. Otto le uscite ufficiali: Nohuan Tourè, Iaiunese, Sbaffo, Battista, Napolitano, Vesprini, Tataranni e Grillo. Senza dimenticare, poi le posizioni di Alfieri, Scafetta e Martins. Quest'ultimo torna al Monza con cui vanta un contratto fino al 2028, mentre per gli altri due si potrebbe anche valutare la risoluzione del contratto che potrebbe permettere di accasarsi anche in Serie D.

