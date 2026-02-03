La famiglia australiana dispersa in mare è stata salvata grazie al coraggio di un ragazzino di 13 anni, Austin Appelbee. Dopo ore di nuoto, il giovane ha resistito fino a trovare aiuto, mettendo in salvo tutti. La sua determinazione ha fatto la differenza in una scena che poteva finire in tragedia.

Roma, 3 febbraio 2026 – La vacanza si è rivelata drammatica per una famiglia australiana, salvata solamente dalla determinazione del figlio 13enne, autore di quello che si è rivelato a tutti gli effetti un soccorso miracoloso. Austin Appelbee, questo il nome del giovane eroe, è riuscito a trarre in salvo la madre e i due fratelli minori dopo essere rimasto in balia dell'oceano a causa di forti venti che avevano spinto al largo i loro Sup gonfiabili e un kayak a Geographe Bay, vicino a Quindalup, nel sud-ovest dell'Australia occidentale. Secondo quanto riportato dal Guardian, l'adolescente ha inizialmente tentato di pagaiare verso la costa per cercare aiuto, ma quando l'imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua, si è trovato costretto a una nuotata disperata di circa quattro chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salva la famiglia dispersa in mare nuotando per ore: il coraggio del 13enne Austin Appelbee

Approfondimenti su Salva Famiglia

Un ragazzino di 13 anni ha affrontato un mare agitato per salvare la famiglia.

Un giovane di tredici anni si trova davanti a una composizione di fiori e candele in ricordo di una tragedia recente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salva Famiglia

Argomenti discussi: Sharon Maccanico dispersa in Nuova Zelanda, gara di solidarietà: raccolta fondi per la famiglia; Sharon Maccanico dispersa in Nuova Zelanda, gara di solidarietà: raccolta fondi per la famiglia; Anni di canile e poi la fuga nel bosco per oltre un mese, la storia della cagnolona Ester: Ora sta cercando una vera famiglia; Ritrovato il corpo di Sharon, dispersa nella frana in Nuova Zelanda.

Sharon Maccanico dispersa in Nuova Zelanda, gara di solidarietà: raccolta fondi per la famigliaLa comunità della frazione Picarelli si mobilita per sostenere la famiglia di Sharon Maccanico, la 15enne ancora dispersa dopo la frana in Nuova Zelanda che ha colpito il campeggio in ... ilmattino.it

Avellino, la frazione Picarelli prega per Sharon: è ancora dispersaNel quartiere si continua a pregare per la giovane promessa di Hip hop ... msn.com

Un giorno che il piccolo Austin Applebee non dimenticherà facilmente - facebook.com facebook