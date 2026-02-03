Alla Coop di Pontedera è stata presentata ieri mattina una nuova collaborazione tra Unicoop Firenze e Rete Pas, che coinvolge direttamente la Pubblica Assistenza di Pontedera. L’obiettivo è rendere più facili servizi come fare la spesa, accedere alla prevenzione e alla cura, con vantaggi concreti per i cittadini.

Fare la spesa e fruire di vantaggi nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura. Presentata ieri mattina alla Coop di Pontedera la collaborazione tra Unicoop Firenze e Rete Pas che vede coinvolta direttamente la Pubblica Assistenza di Pontedera. L’accordo, siglato lo scorso dicembre e attivo dal 1° gennaio 2026, permette ai soci Unicoop Firenze di poter usufruire di prestazioni sanitarie con una scontistica riservata, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per gli stessi soci. La partnership fra la cooperativa e la Rete PAS, la prima rete di ambulatori del no-profit in Toscana, è un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che sta prendendo forma anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già attive o in corso di definizione con i principali soggetti del privato sociale come Misericordia, Anpas Toscana e Croce rossa Italiana che erogano prestazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute e prevenzione. Pubblica Assistenza-Coop: "Ora servizi agevolati"

Lunedì si è tenuto un incontro alla sala soci del Coop per annunciare le nuove prestazioni sanitarie scontate offerte dalla Pubblica Assistenza di Pontedera e Montopoli.

Il 25 gennaio 2026 si celebra per la prima volta la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita per valorizzare il ruolo dei servizi veterinari nella tutela della salute animale e pubblica.

