Salumiere ucciso a coltellate durante una rapina Il killer si barrica nel suo negozio

Un rapinatore ha assassinato il proprietario di un negozio a Sarno. La notte tra lunedì e martedì, il 61enne Gaetano Russo è stato colpito con più coltellate durante una tentata rapina nel suo panificio-salumeria. Dopo l’aggressione, il killer si è barricato all’interno del negozio, facendo scattare una lunga trattativa con le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno circondato il negozio in attesa di entrare. La vittima è morta sul

Il tentativo di rapina, poi la violenta colluttazione e le coltellate fatali. Un uomo di 61 anni, Gaetano Russo, è stato ucciso nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio all'interno del suo negozio, un panificio-salumeria di Sarno, in provincia di Salerno. Il salumiere è stato aggredito da un ragazzo di 35 anni, con diversi precedenti, che dopo lo scontro con il 61enne si è barricato nel locale per cercare di evitare la cattura. Secondo una prima ricostruzione il delitto è avvenuto poco dopo mezzanotte nella zona di Cappella Vecchia: il 35enne si sarebbe introdotto nel negozio con l'intento di mettere a segno una rapina, ma sul posto ha trovato Gaetano Russo.

