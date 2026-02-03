Salerno panettiere ucciso nella notte | fermato 33enne

Questa notte a Salerno un panettiere è stato ucciso. La polizia ha fermato un uomo di 33 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, come sospetto dell’omicidio. I dettagli sulla vicenda sono ancora pochi, ma l’intera zona è sotto shock.

Per l'omicidio avvenuto in provincia di Salerno è stato fermato un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine. A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio, Gaetano Russo, è stato ucciso all'interno del suo negozio a coltellate: aveva 60 anni. L'allarme è scattato alle 00.45. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo. Per l'omicidio è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era in stato confusionale e non ha opposto resistenza all'arresto. 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa notte a Sarno, un panettiere di 60 anni è stato trovato morto nel suo negozio.

Un uomo di 61 anni è stato ucciso a coltellate a Salerno.

SALERNO PANETTIERE Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enneTragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove Gaetano Russo, 61 anni, titolare di una panetteria, è stato ucciso a coltellate lunedì sera ... statoquotidiano.it

Panettiere ucciso nel Salernitano, fermato un uomo(ANSA) – SALERNO, 03 FEB – A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio, Gaetano Russo, è stato ucciso all’interno del suo negozio a coltellate: aveva 60 anni. L’allarme è scattato al ... espansionetv.it

#Salerno È già noto alle forze dell'ordine il 33enne fermato dalla polizia per l'omicidio, avvenuto nella notte, di un panettiere 60enne. Il giovane era all'interno del locale di proprietà della vittima, in cui è stato trovato il cadavere Foto archivio x.com

A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio è stato ucciso all'interno del suo negozio: aveva 60 anni. L'allarme è scattato alle 00.45. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo. Per l'omicidio è stat - facebook.com facebook