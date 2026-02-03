Salerno panettiere ucciso nella notte | fermato 33enne

Da 2anews.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte a Salerno un panettiere è stato ucciso. La polizia ha fermato un uomo di 33 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, come sospetto dell’omicidio. I dettagli sulla vicenda sono ancora pochi, ma l’intera zona è sotto shock.

Per l'omicidio avvenuto in provincia di Salerno è stato fermato un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine. A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio, Gaetano Russo, è stato ucciso all'interno del suo negozio a coltellate: aveva 60 anni. L'allarme è scattato alle 00.45. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo. Per l'omicidio è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era in stato confusionale e non ha opposto resistenza all'arresto. 🔗 Leggi su 2anews.it

salerno panettiere ucciso nella notte fermato 33enne

© 2anews.it - Salerno, panettiere ucciso nella notte: fermato 33enne

Approfondimenti su Salerno Ucciso

Panettiere ucciso nel suo negozio: fermato un 33enne

Questa notte a Sarno, un panettiere di 60 anni è stato trovato morto nel suo negozio.

Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un 33enne

Un uomo di 61 anni è stato ucciso a coltellate a Salerno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salerno Ucciso

Argomenti discussi: Salerno, panettiere ucciso a coltellate: arrestato 33enne; Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un 33enne.

salerno panettiere ucciso nellaSALERNO PANETTIERE Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: fermato un 33enneTragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove Gaetano Russo, 61 anni, titolare di una panetteria, è stato ucciso a coltellate lunedì sera ... statoquotidiano.it

salerno panettiere ucciso nellaPanettiere ucciso nel Salernitano, fermato un uomo(ANSA) – SALERNO, 03 FEB – A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio, Gaetano Russo, è stato ucciso all’interno del suo negozio a coltellate: aveva 60 anni. L’allarme è scattato al ... espansionetv.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.