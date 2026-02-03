Salento oculista coinvolto nella morte di un bimbo | resta indagato

Il giudice Angelo Zizzari del Tribunale di Lecce ha deciso di mantenere l’indagine sul medico oculista coinvolto nella morte di un bambino di 14 mesi. L’istanza di archiviazione presentata dal legale del medico è stata respinta, lasciando aperta la strada alle verifiche in corso. Per ora, il professionista resta sotto indagine mentre si cercano chiarimenti sulla tragica fine del piccolo.

Il giudice Angelo Zizzari del Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di archiviazione presentata per il medico oculista coinvolto nella morte del bambino di 14 mesi deceduto il 7 giugno 2023 a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa. Il professionista, 71 anni, originario di Maglie, resta indagato per omicidio colposo e per responsabilità colposa in ambito sanitario. Al centro dell’inchiesta vi è la visita effettuata quando il piccolo presentava febbre persistente da alcuni giorni: secondo l’ipotesi accusatoria, non sarebbe stato disposto un ricovero urgente. Per accertare l’eventuale collegamento causale tra la mancata ospedalizzazione e il decesso, provocato da una polmonite, il gip ha affidato un incarico peritale in sede di incidente probatorio a due specialisti di Roma: Marco Sani, medico legale, e Alessandro Castrica, pediatra. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

