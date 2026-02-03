Un ragazzo di 24 anni ha salito sulla fusoliera di un aereo di linea, sorprendendo tutti all’aeroporto. Prima si è arrampicato sulla parte esterna del velivolo, poi si è spinto anche sull’ala, facendo gesti davanti al personale di terra. La scena si è svolta sotto gli occhi increduli degli operatori, che non sono riusciti a fermarlo prima che scendesse. La polizia è arrivata sul posto e ha portato via il giovane, il cui nome non è stato reso noto. È ancora da capire cosa abbia spinto l’uomo a comp

Sale sull’aereo, ma non come si fa di solito. Un 24enne, la cui identità non è stata resa nota, è salito letteralmente sopra un velivolo: prima sulla fusoliera, poi anche sull’ala, mettendosi a mimare dei gesti davanti al personale dell’aeroporto, che da terra lo osservava attonito. Secondo quanto riporta il New York Post, non è chiaro come l’uomo sia riuscito a eludere i controlli e ad arrivare indisturbato fino a un Airbus A320 della compagnia Vueling, fermo all’aeroporto di Valencia. Con sé aveva una lattina: a un certo punto ne beve un sorso e poi la lancia a terra. Il 24enne sarebbe rimasto per circa dieci minuti a muoversi sull’aereo (che è partito verso Amsterdam in ritardo di due ore e mezza). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sale sulla fusoliera di un aereo passeggeri e mima gesti verso il personale: fermato – VIDEO

