saif al islam gaddafi son of late libyan leader has been killed sources say

La notizia si diffonde in modo rapido: Saif al-Islam Gaddafi, uno dei figli più noti di Muammar Gaddafi, è stato ucciso. Fonti vicine alla famiglia confermano la morte dell’uomo, che era considerato ancora una figura importante nella scena libica. La notizia arriva in un momento di tensione nel paese, lasciando aperti molti dubbi sulle conseguenze future.

Feb 3 (Reuters) - The most prominent son of late Libyan leader Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, has been killed, sources close to the family, his lawyer Khaled el-Zaydi and Libyan media said on Tuesday. Details surrounding the circumstances of his death were not immediately clear. While Saif al-Islam is well-known in the north African country, especially for his role in shaping policy before 2011, his public profile has receded in recent years. In 2015, a Libyan court passed a death sentence in absentia on Saif al-Islam for suppressing peaceful protests during the country’s 2011 revolution that ended his father’s rule. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La notizia è arrivata improvvisa: Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso vicino a Zintan, nel sud della Libia.

Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso.

Saif al-Islam è liberoSaif al-Islam, uno dei figli di Muammar Gaddafi, è apparso in pubblico questa notte a Tripoli. I ribelli avevano detto di averlo catturato domenica, circostanza che era stata confermata da Luis Moreno ... ilpost.it

Libia, arrestato il figlio di GheddafiNella foto l'immagine trasmessa da Free Libya Tv che ritrae Saif al-Islam, figlio di Muammar Gheddafi, catturato dagli uomini del Cnt nel sud della Libia. Saif al-Islam appare ferito a una mano, che è ... tg24.sky.it

